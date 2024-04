Le vestiaire du FC Barcelone explose en coulisses

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a fêté dignement sa qualification pour les 1/2 finales de l’UEFA Champions League. Le Parisien révèle ce jeudi que les champions de France ont célébré ce succès sous l’impulsion de Marquinhos, qui a lancé une danse. Ses coéquipiers et même Luis Enrique ont suivi le mouvement. Luis Campos s’est aussi lâché et a pris dans ses bras chaque joueur pendant que Nasser Al-Khelaïfi a adressé des mots forts à ses hommes. L’ambiance était folle dans le vestiaire français. Dans celui du FC Barcelone, c’était plutôt la soupe à la grimace. Les joueurs étaient forcément très déçus voire abattus, tout comme Xavi.

Un groupe divisé

Le président Joan Laporta a tenté de remonter le moral des troupes en disant à ses joueurs qu’il était fier d’eux et de leur attitude. Malgré tout, cela n’a pas réconforté les Culés. D’autant que l’élimination face au PSG a fracturé le vestiaire. Les déclarations d’Ilkay Gündogan ont d’ailleurs mis le feu aux poudres. Après le coup de sifflet final, l’Allemand a confié : « je suis déçu, très déçu. C’était entre nos mains et nous l’avons donné au PSG. Nous le leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo ? C’est difficile à dire… Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s’il touche le ballon ou pas… »

Puis il a précisé : «mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un contre un. Je ne sais pas s’il a touché le ballon ou non. Mais je préfère donner au gardien la possibilité de l’arrêter, voire de lui donner le but franchement.» Rapidement, Marca a expliqué que le groupe catalan s’est rangé derrière "Gundo", dont les critiques étaient justes. Mais finalement, sa sortie ne fait pas l’unanimité. Elle divise même. Hier soir, Jules Koundé a publié un message assez clair. «Immense déception de ne pas se qualifier pour les demi-finales alors que nous avions tout pour le faire. Au fait, nous gagnons en équipe et perdons en équipe, toujours. Il est temps de se remettre et de se préparer pour le Clasico de ce dimanche. Merci pour le soutien, Culers.»

Le malaise "Gundo" de retour

Le Français a taclé son coéquipier. Et il n’est pas le seul. Sergi Roberto a également fait passer un message à l’Allemand. «Plus unis que jamais maintenant, ici nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble.» Des messages qui n’ont pas été du goût du clan Gündogan, notamment de l’épouse du joueur, Sarah. Celle-ci a publié un message sur les réseaux sociaux pour défendre son époux. «Cet homme est un gars qui travaille dur et ses opinions sur le football visent à améliorer les choses et il donne tout pour cette équipe. Sa mentalité est celle d’un vainqueur d’un triplé (avec Manchester City, ndlr).» De quoi mettre un peu plus de l’huile sur le feu selon Sport.

Le média catalan confirme qu’il y a bien des "tensions" au sein du groupe de Xavi après les déclarations publiques de l’Allemand. Puis, il a ajouté à ce sujet : «force est de constater que les déclarations de Gündogan ont fait mal au vestiaire. Et ce n’est pas la première fois que le milieu allemand indigne ses coéquipiers.» En octobre dernier, il avait déjà pointé du doigt l’attitude du groupe publiquement après la défaite lors du Clasico face au Real Madrid. Il avait aussi fait remonter de nombreux problèmes à sa direction. Sa nouvelle sortie médiatique a agacé plusieurs de ses coéquipiers, qui ont tenu à défendre Ronald Araujo. La suite au prochain épisode…