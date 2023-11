Le FC Barcelone signe un partenariat avec une académie au Sénégal

Ces dernières années, le FC Barcelone cherche à multiplier les partenariats pour renforcer encore plus sa formation. Dans ce sens, le club espagnol regarde avec grand intérêt le continent africain et notamment du côté du Sénégal, qui forme plusieurs pépites chaque année. Dans l’équipe B, on retrouve d’ailleurs deux jeunes Sénégalais à savoir : Mikayil Faye (19 ans), formé à Diambars) et Mamadou Mbacke (20 ans).

Et les deux jeunes défenseurs pourraient être bientôt rejoints par plusieurs autres joueurs puisque le FC Barcelone vient de signer un partenariat de 5 ans avec la Be Sport Academy, une académie qui forme des jeunes talents. Un partenariat qui va ainsi permettre au football sénégalais de se développer grandement, mais aussi au Barça de venir récupérer certains joueurs pour permettre un meilleur développement du côté de la Masia.