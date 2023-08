Coupe Arabe des Clubs champions : grâce à Ronaldo et Fofana, Al-Nassr élimine le Raja Casablanca

Ce dimanche, suite des quarts de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions avec Al-Nassr qui affrontait le Raja Casablanca. Alors que le Al-Ittihad de Karim Benzema et N’Golo Kanté a été éliminé ce samedi face au Al-Hilal de Malcom, Neves et Koulibaly, la formation de Cristiano Ronaldo se confrontait donc à un club emblématique du championnat marocain.

La suite après cette publicité

Mais Al-Nassr n’a pas tremblé du tout et a bien été aidé par ses individualités. Cristiano Ronaldo a ouvert le score d’une très belle frappe sur un service de Talisca, alors que Seko Fofana a marqué un but d’une tête puissante après un bon centre d’Alex Telles. Marcelo Brozovic a été très intéressant au milieu et Sadio Mané a retrouvé des jambes sur son couloir gauche. Des stars qui assurent (3-1 score final) et qui permettent à Al-Nassr de filer en demi-finale pour affronter Al-Shorta.