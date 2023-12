Mercato : soulagement pour la mère de Kylian Mbappé

C’est un petit ouf de soulagement qui a dû gagner ces dernières heures Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé. Représentante officieuse de son fils, mais secondée par une batterie d’avocats pour tout ce qui a trait au volet juridique, la femme de 49 ans va pouvoir bénéficier de la nouvelle réglementation mise en place par la FIFA. En effet, l’instance du football mondial a annoncé lever provisoirement sa (nouvelle) mesure qui exigeait jusqu’ici une licence pour les agents de footballeurs. «La suspension temporaire mondiale des règles concernées est approuvée», indique le communiqué de la FIFA.

Comme le rapporte Relevo, cette décision s’explique par une procédure d’appel dont la décision sera dévoilée au premier semestre de 2024. Une nouvelle qui tombe à point nommé. Sous l’effet conjugué de son futur statut de joueur libre (son contrat avec le PSG expire en juin) et de l’ouverture du marché des transferts dès ce lundi 1er janvier, Mbappé et sa mère - qui ne dispose pas de licence mais a récemment ouvert sa structure de conseil et gestion de carrière de sportifs - pourront négocier avec le club de leur choix lors des prochaines semaines.