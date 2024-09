L’idée folle de Gary Neville pour révolutionner le football

Alors qu’il y a quelques jours, Michel Platini avait proposé de passer de 11 joueurs par équipe sur le terrain à 10 pour rendre les rencontres plus attractives, une autre ancienne gloire du football européen est aussi revenue sur l’avenir du ballon rond. Gary Neville, légende de Manchester United propose, paradoxalement, de rallonger certains les matchs pour attirer les foules.

Ainsi, l’ancien défenseur de 49 ans, souhaiterait systématiser l’organisation d’une séance de tirs au but après chaque match nul pour obtenir «des points supplémentaires». Le vainqueur de cet exercice partirait avec deux points au lieu d’un. «Si un enfant assiste à un match pour la première fois, ou si c’est son seul match de la saison, et qu’il assiste à un match nul 0-0 ou 1-1, il y aurait au moins un vainqueur. Les enfants adorent les tirs au but, mes filles adoreraient les tirs au but à la fin d’un match» explique Neville. Pas sûr que son idée soit validée par les hautes instances du football et par les fans…