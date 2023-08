Liga : Bilbao renverse et gifle le Betis

Alors que la rencontre du dimanche soir a été triste en Ligue 1, il y a eu bien plus de spectacle de l’autre côté des Pyrénées. Pour le compte de la troisième journée de Liga, le Betis se déplaçait à Bilbao. Et sur la pelouse basque, les joueurs andalous ont démarré pied au plancher et ont inscrit deux buts dès les dix premières minutes de jeu grâce à Willian José (0-1, 2e) et le revenant Isco (0-2, 10e). Finalement, les locaux sont revenus dans la partie grâce à deux transformations sur penalty de Mikel Vesga (30e, 45e). Gorka Guruzeta a même permis à l’Athletic Club de virer en tête juste avant le retour aux vestiaires (3-2, 45+7e).

Revigorés suite à ce retour en trombe dans la rencontre, les hommes d’Ernesto Valverde sont revenus avec le couteau entre les dents après la pause et n’ont jamais lâché leur avantage au score. Peu inspirés, les joueurs du Betis ont concédé un quatrième but en fin de rencontre inscrit par le jeune Unai Gomez (4-2, 84e). Avec ce succès, Bilbao grimpe à la cinquième place alors que leurs adversaires sévillans restent englués dans le ventre mou et à la neuvième place.