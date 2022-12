CdM 2022, EdF : bonne nouvelle pour les malades

La suite après cette publicité

Les Français peuvent souffler un peu. Comme l'explique RMC Sport ce vendredi, à deux jours de la finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et l'équipe de France (dimanche, 16 heures), Raphaël Varane et Kingsley Coman pourraient retrouver leurs coéquipiers à l'entraînement ce samedi. Le défenseur de Manchester United et l'attaquant du Bayern ont récemment été touchés, à leur tour, par le virus du chameau qui frappe les Bleus de plein fouet en cette fin de Mondial.

Les deux hommes sont restés à l'hôtel ce vendredi et ont logiquement loupé la séance du jour. Ibrahima Konaté, lui aussi victime de symptômes grippaux ces dernières heures, ne s'est pas non plus entraîné avec le reste du groupe France. À noter que les cas d'Aurélien Tchouameni (hanche) et de Theo Hernandez (genou) ne préoccupent pas plus que cela le staff tricolore, même si la situation du latéral gauche de l'AC Milan est suivie avec un peu plus de précaution. Mais l'optimisme règne, comme dans le meilleur des mondes, avant une deuxième finale mondiale consécutive.