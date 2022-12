CdM 2022, EdF : inquiétude pour Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez

La suite après cette publicité

Nouvelles inquiétudes pour l'équipe de France. Deux jours avant la finale contre l'Argentine (16h00), le groupe France connaît quelques soucis. Déjà, en conférence de presse ce vendredi, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ont tous les deux été questionnés sur Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, qui n’ont pas échappé à ce que certains appellent le virus du chameau et n'ont pas pris part à la session collective, tout comme Kinglsey Coman, également malade.

Mais la Fédération Française de Football informe également qu'Aurélien Tchouaméni, victime d'une contusion à la hanche, et Théo Hernandez sont également ménagés de l'entraînement prévu ce vendredi après-midi et restent travailler en salle. Le latéral tricolore, touché lors de la demi-finale contre le Maroc (2-0), souffre d'une contusion au genou. En revanche, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont de retour avec leurs coéquipiers.