Coupe du Monde 2022, Équipe de France : les Bleus ne veulent pas céder à la panique du virus

À deux jours de la finale de la Coupe du Monde 2022 face à l’Argentine, l’équipe de France inquiète les observateurs. La raison ? La propagation d’un virus qui a joué des tours à plusieurs Tricolores. Mercredi, Adrien Rabiot n’a pas pu disputer la demi-finale face au Maroc. Resté au camp de base des Bleus, le joueur de la Juventus n’était pas le seul touché puisque Dayot Upamecano avait cédé sa place à Ibrahima Konaté.

Le lendemain, on apprenait que Kingsley Coman présentait aussi des symptômes, ce qui expliquait le choix de Didier Deschamps de faire entrer en jeu Randal Kolo Muani plutôt que le joueur du Bayern Munich. Pas de chance, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté n’ont pas échappé à ce que certains appellent le virus du chameau. Ce vendredi, Varane, Konaté et Coman ne vont d’ailleurs pas s’entraîner et se contenteront d’une activité en salle. Faut-il craindre une équipe de France décimée face à l’Argentine ?

Dembélé a le remède miracle

« Il y a une petite grippe qui se propage, mais il n’y a rien de méchant. Ils vont se rétablir très vite », a déclaré Randal Kolo Muani en conférence de presse. Pas de quoi être inquiet donc ? « Non, je pense que tous mes coéquipiers et moi faisons attention. Les docteurs mettent en place quelques zones sanitaires. On ne peut pas s’inquiéter sur ça. Ça va aller mieux dans les jours à venir », a-t-il indiqué, avant d’expliquer en détail ces zones sanitaires. « Ceux qui sont malades restent dans leur chambre, les docteurs s’occupent bien d’eux. Il y a du gel hydroalcoolique, on se serre la main avec les poings. On est très stricts sur ça. »

Également interrogé sur ce virus, Ousmane Dembélé annonce même, sur le ton de la plaisanterie, avoir trouvé un remède miracle. « On n’a pas peur du virus. Dayot (Upamecano) et Adrien (Rabiot) ont eu mal à la tête. Je leur ai fait un thé gingembre-miel et ça allait mieux après. J'espère que ça ira bien pour la finale. Ils sont solides. Dayot était resté dans sa chambre le premier jour par précaution, mais par la suite il avait réintégré le groupe. » À deux jours de la finale, les Bleus assurent qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir.