FC Barcelone : Marc-André ter Stegen forfait toute la saison !

Ce dimanche, le FC Barcelone s’est largement imposé sur la pelouse de Villarreal (5-1). Un succès de taille, permettant aux hommes d’Hansi Flick de rester en tête de la Liga, avec un sans-faute pour le moment. Mais ce joli succès est clairement passé au second plan puisque Marc-André ter Stegen s’est gravement blessé. Sur un corner en fin de première période, le portier allemand s’est fait charger par plusieurs joueurs adverses et son genou a rapidement flanché en retombant.

La suite après cette publicité

Sorti en pleurant et avec les mains couvrant son visage pendant qu’il était évacué sur civière par les médecins du club catalan et a été remplacé par Inaki Pena, dans les arrêts de jeu de la première période. Et les dernières informations concernant sa blessure, provenant de Catalunya Radio, sont surprenantes puisque son indisponibilité pourrait durer au moins huit à neuf mois et le portier allemand ne pourrait donc plus jouer de toute la saison.

À lire

Liga : le FC Barcelone écrase Villarreal et poursuit son sans-faute

Une hécatombe de blessures au Barça

Le gardien de but allemand pourrait avoir endommagé le tendon rotulien de son genou droit, où il a déjà été opéré. «Nous avons gagné 1-5 à Villarreal. C’était un match fantastique de la part des deux équipes. Mais pour Ter Stegen, nous devons attendre et voir. Cela ressemble à une blessure sérieuse, il l’a sentie, on pouvait la voir sur le terrain», a déclaré Hansi Flick après la rencontre, en étant pessimiste pour son portier.

La suite après cette publicité

Un immense coup dur pour le FC Barcelone, qui perd donc son cadre pour le reste de la saison, en plus de sept autres joueurs blessés parmi l’équipe première avec Frenkie De Jong, Dani Olmo, Ronald Araujo, Gavi, Andreas Christensen, Marc Bernal et Firmin Lopez. Iñaki Peña va donc devoir assurer le travail pour un long moment, à moins que le Barça ne décide de recruter un nouveau gardien d’urgence pour pallier la longue blessure de l’international allemand.