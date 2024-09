Liga : le FC Barcelone écrase Villarreal et poursuit son sans-faute

La sixième journée de Liga nous a offert un choc entre les deux équipes en forme de ce début de championnat. À domicile, Villarreal (11 points, 3 victoires, 2 nuls), a défié le FC Barcelone, leader avant le match grâce à un parcours parfait (15 points, 5 victoires). Les deux formations devaient donc s’imposer pour confirmer leur beau début de parcours. Du côté des Catalans, ce match devait également servir à reprendre confiance après une défaite contre l’AS Monaco jeudi (2-1) lors de leur premier match de Ligue des Champions. Avec une formation décimée par les blessures, Hansi Flick a dû composer ce soir, sans Gavi, Frenkie De Jong, Andreas Christensen, Ronald Araujo, ou encore Dani Olmo. Au total, huit Blaugrana ont manqué à l’appel pour ce match. Ce qui n’a pas empêché ses hommes de plutôt bien entamer la rencontre. C’est d’abord le Barça qui a été à l’initiative. Grâce à un bel échange de passes courtes, Raphinha a été trouvé de la tête sur un centre (4e), mais Diego Conde a fait un bel arrêt pour repousser sa tentative. Un peu dans le dur dans les premières minutes, Villarreal s’est très vite repris.

Classement Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 18 6 17 6 0 0 22 5 5 Villarreal 11 6 -1 3 2 1 12 13

Yeremy Pino, auteur d’un magnifique enchaînement, a lobé du pied droit le gardien adverse et a bien pensé ouvrir le score (8e). Malheureusement pour lui, l’assistance vidéo l’a signalé hors-jeu. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Nicolas Pepe de tenter sa chance avec une lourde frappe, ce qui a obligé ter Stegen à réaliser un énorme arrêt. Durant toute la première période, les deux équipes se sont ainsi rendues coup pour coup. Puis, c’est Barcelone qui a inscrit le premier but. Robert Lewandowski, qui a reçu le ballon de Pablo Torre dans la surface de Villarreal, a envoyé une jolie frappe vers la droite du but (20e, 0-1), ne laissant aucune chance au gardien. Le Polonais a failli doubler la mise à la demi-heure de jeu avec une reprise dans le bas gauche du but, mais Diego Conde, attentif, a réussi à dévier le tir (28e). Lewandowski a préservé ses efforts offensifs et a finalement inscrit son doublé grâce à un retourné du pied droit (35e, 2-0).

Villarreal a décroché, le Barça s’est envolé

La riposte du Sous-marin jaune ne s’est cependant pas fait attendre. L’ancien Lillois, Nicolas Pepe, en jambe durant le match, a réussi à envoyer son ballon à Ayoze Perez qui a réduit l’écart (38e, 1-2). Peu avant la fin de la période, Pepe, seul sur un contre, a buté sur le portier barcelonais (40e) et a laissé passer une chance de recoller au score avant la pause. Barcelone a fini la période avec l’avantage, mais y a perdu son gardien, qui s’est blessé assez sévèrement au genou en retombant. Au retour des vestiaires, c’est Villarreal qui a repris directement l’initiative. Pepe, plus motivé que jamais, a frappé trois fois au but et a même inscrit un superbe but, qui a été signalé hors-jeu par la VAR (48e).

Malgré leur combativité, les hommes de Marcelino ont rapidement payé leurs occasions manquées. Barcelone s’est détaché par conséquent à la 58e minute de jeu, suite à un bel enchaînement de Pablo Torre, déjà passeur pour Robert Lewandowski. Une première titularisation réussie pour le jeune milieu de terrain. Les Blaugrana auraient pu avoir la possibilité de s’envoler à l’heure de jeu, après une faute d’Eric Bailly sur Lamine Yamal dans la surface. Néanmoins, Robert Lewandowski n’est pas parvenu à transformer le penalty, sa tentative s’est écrasée sur le poteau gauche (68e). Ce raté n’a eu que peu d’effet sur la dynamique finale du match, qui est restée côté barcelonais. Raphinha a fini de plomber les Jaunes à la 75e minute (4-1) avec un ballon puissant dans les filets à gauche du gardien. Rebelote à la 83e minute, où Raphinha a de nouveau planté un but (5-1), sur une superbe passe en extérieur du pied de Lamine Yamal. Cette première défaite pour Villarreal cette saison, l’écarte provisoirement du podium. Les Groguets occupent la 5e place avec 11 points. De son côté, Barcelone, et ses six victoires en six journées, pointe toujours à la première place du championnat à l’issue de la rencontre, avec 18 points.