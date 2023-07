Andy Delort signe à Umm Salal

Andy Delort prend la direction du Qatar ! Comme pressenti ces derniers jours, l’attaquant algérien évoluera désormais sous les couleurs d’Umm Salal pour les deux prochaines saisons. Le club qatari, qui est tombé d’accord avec le FC Nantes pour un transfert à hauteur de 2,5 millions d’euros, a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter.

La suite après cette publicité

Passé par Montpellier et l’OGC Nice, le natif de Sète a vécu une aventure compliquée à Nantes ces six derniers mois, en témoigne ses 2 petits buts en 17 apparitions avec les Canaris. À 31 ans, Andy Delort a choisi de donner un nouvel élan à sa carrière et va découvrir un nouveau championnat. Au passage, il va rejoindre un autre coéquipier en sélection, Victor Lekhal, fraîchement recruté par Umm Salal après la fin de son aventure au Havre.

À lire

OGC Nice : Alexy Bosetti s’oppose fermement à l’arrivée de Yannick Cahuzac !