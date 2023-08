Amical : Strasbourg s’impose face au Werder lors du second round

Ce samedi, le Racing Club de Strasbourg affrontait par deux fois le Werder Brême en guise de répétition ultime avant la reprise de la Ligue 1 dans un peu plus d’une semaine. Lors de la première manche, les deux équipes se sont quittés dos à dos (3-3). Pourtant, les Strasbourgeois ont rapidement pris l’avantage en faisant le break après 25 minutes de jeu grâce à des réalisations du capitaine Lucas Perrin (6e) et de Marvin Senaya (16e). Les Allemands ont tenté de rester au contact en réduisant l’écart par Oliver Burke (26e) un peu avant la demi-heure de jeu puis ont égalisé sur un pénalty transformé par Nick Woltemade (32e). Dans la foulée, Lebo Mothiba a permis aux siens de reprendre l’avantage juste avant la mi-temps (44e). Malgré de bonnes intentions en seconde période, le RCSA n’a pas réussi à maintenir son avance au tableau d’affichage et a vu le Werder égaliser une nouvelle fois sur pénalty par l’intermédiaire de Justin Njinmah (70e).

Au cours de la seconde rencontre, les joueurs de Patrick Vieira ont éprouvé plus de difficultés à se montrer dangereux et c’est le Werder Brême qui a entamé la rencontre du bon pied avec une réalisation de Jens Stage (34e). Loin de s’avouer vaincu, le Racing a réagi en seconde période par l’intermédiaire de son buteur maison Habib Diallo, servi sur un plateau par Ismaël Doukouré (64e). En fin de partie, Abakar Sylla a scellé la victoire des siens face aux Allemands (86e). Strasbourg boucle donc sa préparation par une victoire face au pensionnaire de Bundesliga (2-1). Prochain rendez-vous pour les Alsaciens le 13 août avec la réception de l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la 1ère journée du championnat de France.