Al-Ittihad : la drôle de soirée de Karim Benzema

Il était enfin de retour à la compétition. Après sa blessure au dos qui l’a empêché d’être disponible lors des 5 derniers matchs (3 rencontres de Saudi Pro League et 2 de Ligue des Champions asiatique), Karim Benzema a enfin refoulé les pelouses saoudiennes hier soir. Un retour qui n’a pas été de tout repos puisque le Français a connu des hauts et des bas lors du succès final de son équipe, 3-1, sur Al Feiha, comptant pour la 25e journée du championnat.

La suite après cette publicité

Il y a d’abord eu les bas. Suite à une combinaison entre Kanté et Ahmed el Ghamdi, Al-Ittihad s’est procuré un penalty après moins de 20 minutes de jeu qu’Hamdallah a souhaité laisser à Benzema. Rien de mieux pour un attaquant que de se remettre un route avec un but. Sauf que Stojkovic a sorti le grand jeu en repoussant la tentative du Français, plongeant sur sa gauche. Le score était alors de 0-0. Dans la foulée (ou presque), Al Feiha en a profité pour prendre l’avantage.

À lire

SPL : Al-Ittihad s’impose malgré un penalty raté de Karim Benzema

4e penalty raté cette saison pour Benzema

Al-Ittihad a vite réagi grâce à son buteur maison, Hamdallah, auteur de sa 18e réalisation en Saudi Pro League, puis a pris les devants avant la pause par Al Ghamdi, sur une passe de Benzema. Al Sahafi a fini le travail dans les arrêts de jeu de la seconde période. Si le Ballon d’Or 2022 s’est bien rattrapé dans ce match qui avait mal commencé, il cumule des statistiques étonnantes sur l’exercice des penaltys. C’est déjà son 4e échec dans cet exercice cette saison.

La suite après cette publicité

« Benzema s’est mis d’accord avec Hamdallah pour tirer le penalty et malheureusement il l’a raté. Les 2 sont doués pour tirer les penaltys et je leur donne la possibilité de prendre des décisions sur le terrain en fonction du joueur le plus serein», revenait Marcelo Gallardo en conférence de presse. Un entraîneur avec qui les relations sont devenues plus fluides pour l’ancien Madrilène. Il aura bien besoin de cela pour corriger le tir durant les prochaines semaines.