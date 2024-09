OM : Adrien Rabiot a choqué Taye Taiwo

Depuis mardi, Adrien Rabiot (29 ans) est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Le choix du milieu tricolore a été très commenté, notamment à Paris où certains ne comprennent pas sa décision de signer chez le club ennemi. Mais le cas Rabiot a aussi fait couler de l’encre en Provence, où son choix a surpris. Ancien joueur de l’OM, Taye Taiwo a halluciné comme il l’a expliqué dans l’émission Virage Marseille sur BFM Marseille.

«Dans la nuit, j’ai vu que Rabiot arrivait chez nous ! Je me suis dit, il s’est trompé ou quoi ? Je n’ai rien compris ! J’espère que ça va bien se passer pour lui à Marseille. C’est un grand joueur avec un super talent. On a besoin de lui pour qu’il fasse la différence. On attend beaucoup de toi mon petit», a-t-il expliqué. Le nouveau joueur phocéen appréciera le soutien de l’ex de l’OM.

