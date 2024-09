Monaco : la folle soirée européenne de George Ilenikhena

La fête était au rendez-vous au stade Louis II. Après 6 ans d’absence, l’AS Monaco retrouvait le doux parfum de la Ligue des Champions sur sa pelouse. Et quoi de mieux pour se mettre en condition que de se frotter à un gros poisson et prétendant à la victoire finale : le FC Barcelone. Si le club princier a démontré par le passé qu’il était très à l’aise à domicile face à des équipes espagnoles sur la scène européenne (7 victoires, 1 nul et 1 défaite), ce duel n’a pas dérogé à la règle. Bien aidés par l’expulsion précoce d’Eric Garcia, les Monégasques ont réussi à prendre le meilleur sur le Barça. Après avoir fait bonne figure lors du premier acte, le club français a repris sa marche en avant en seconde période pour soigner son entrée en matière (2-1).

La suite après cette publicité

Une rencontre au cours de laquelle la jeunesse a principalement pris le contrôle des opérations. Si Maghnes Akliouche n’a pas manqué l’occasion d’ajuster Marc-André ter Stegen au premier poteau à l’issue d’un superbe numéro pour permettre à son équipe de faire la course en tête, son homologue catalan, Lamine Yamal, est sorti du bois pour calmer les ardeurs monégasques et remettre les Blaugranas sur le droit de chemin. Puis, une belle inspiration de George Ilenikhena est venu sceller le sort de cette partie en faveur du club princier. Entré à la place d’un Breel Embolo inefficace, l’attaquant franco-nigérian a exploité à la perfection une passe dans la profondeur de Vanderson en prenant à revers Martinez avant de déclencher un puissant tir du gauche pour crucifier Ter Stegen (2-1, 72e).

À lire

Indice UEFA : l’incroyable démarrage de la France

Georges Ilenikhena, l’homme pressé

L’an dernier, George Ilenikhena avait déjà causé des maux de tête au FC Barcelone. Le 13 décembre 2023, le crack âgé à l’époque de 17 ans avait terrassé les Blaugranas dans le temps additionnel pour offrir un succès historique à son ancien club du Royal Antwerp, qui marquait au passage ses premiers points en Ligue des Champions. De nouveau sous le feu des projecteurs mercredi soir, l’ancien buteur d’Amiens a également fait tomber un record, précédemment détenu par Kylian Mbappé, en devenant le plus jeune buteur de l’AS Monaco en Ligue des Champions à l’âge de 18 ans et 34 jours et confirmant ainsi sa précocité. Au sortir d’une pré-saison plutôt encourageante durant laquelle il avait trouvé le chemin des filets à deux reprises en amical contre le Feyenoord (3-1) puis le Genoa (1-2), Ilenikhena s’était contenté jusqu’à ce jour de quelques miettes en championnat (4 entrées en jeu en sur les 4 matchs disputés en Ligue 1 par l’AS Monaco depuis la reprise).

La suite après cette publicité

Dans l’antre de Louis II, le Franco-Nigérian a non seulement justifié la confiance placée en lui par son entraîneur, Adi Hütter, mais a par ailleurs démontré qu’il pouvait être plus qu’une alternative à l’avenir pour l’AS Monaco, surtout lorsque l’on se fie à la prestation moribonde de Breel Embolo, très maladroit dans le dernier geste et qui a assurément perdu des points contre le Barça. Fier d’avoir apporté sa pierre à l’édifice, le prodige de 18 ans, arraché à Antwerp par l’ASM contre 20 M€ au sortir d’un exercice 2023-2024 séduisant avec les Belges (14 buts en 42 rencontres toutes compétitions confondues), se projetait déjà sur la suite des événements au coup de sifflet final. «Je suis très content, fier de l’équipe, c’est une grosse performance, on a mérité notre victoire. On peut aller très loin, on travaille tous ensemble. C’est parfait, rien à dire. Je fais tout pour marquer contre chaque équipe», exprimait-il au micro de Canal +. De bon augure pour la suite ?