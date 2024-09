Georgina Rodriguez se prononce sur l’avenir de CR7

Ce mercredi, Netflix a mis en ligne les nouveaux épisodes de la série "Moi, Georgina". L’occasion d’en savoir plus sur la vie de la compagne de Cristiano Ronaldo, qui partage son temps entre sa vie de famille et sa carrière de femme d’affaires et influenceuse. Questionnée au sujet de la carrière de la star portugaise, elle a évoqué son choix de rejoindre la Saudi Pro League en 2023.

«Quand Cris m’a dit qu’il allait jouer pour Al-Nassr, j’ai été très soulagée, car je mourais d’envie de quitter Manchester. Je savais que de grandes choses nous attendaient et on était tous super motivés. J’étais très heureuse de m’installer en Arabie saoudite.» Puis, elle a été interrogée sur la possible fin de carrière du quintuple Ballon d’Or âgé de 39 ans. «C’est incroyable encore aujourd’hui, de voir comment le football le motive toujours autant que le jour où je l’ai rencontré. Il donnera toujours tout. Quand on me demande quand Cristiano prendra sa retraite, je me dis qu’il pourrait prendre sa retraite à 50 ans.» On devrait donc voir l’attaquant encore quelques années sur les terrains de foot si Georgina Rodriguez dit vrai.