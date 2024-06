AS Roma : Florent Ghisolfi veut faire son marché en Ligue 1

Convoité depuis plusieurs mois par l’AS Roma pour remplacer Tiago Pinto, le directeur sportif français, Florent Ghisolfi, a officiellement été nommé nouveau DS des Giallorossi en mai dernier. Les derniers détails ont été réglés entre toutes les parties en fin de saison dernière et le contrat de 3 ans a été signé il y a deux semaines. Afin de faciliter son départ pour la Roma qui n’a pas eu besoin de payer des indemnités, il a démissionné de son poste à Nice. La tâche s’annonce rude puisque les Giallorossi ont pour objectif de retrouver les sommets de l’Italie dans l’espoir de participer à la Ligue des Champions, compétition à laquelle la Roma n’a pas pris part depuis la campagne 2018/2019. Le dernier trophée national remonte à la Coppa 2008 remportée sous la direction de Luciano Spalletti.

La suite après cette publicité

«L’AS Roma est heureuse d’annoncer que Florent Ghisolfi rejoindra le Club en tant que responsable du domaine technique. Ancien footballeur professionnel, Ghisolfi a débuté sa carrière comme entraîneur dans différents clubs français puis s’est imposé comme manager (…). En 2022, il rejoint Nice en tant que directeur sportif, contribuant de manière décisive au développement de l’équipe première et à son retour dans le football européen. Le Club souhaite la bienvenue à Ghisolfi à Rome et lui souhaite bonne chance dans son travail», était-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site romain. À l’approche du début du mercato d’été, le dirigeant français se met déjà au travail aux côtés notamment de son entraîneur, l’Italien Daniele De Rossi, qui a été conforté sur le banc après une solide fin de saison en succédant à José Mourinho.

À lire

Mercato : José Mourinho rêve d’un joueur du Real Madrid pour Fenerbahçe

Trois joueurs dans le viseur !

L’été s’annonce en effet mouvementé sur les rives du Tibre. Avec les fins de contrat de Leonardo Spinazzola et Rui Patrício, ajoutées à l’échéance des prêts de Renato Sanches, Diego Llorente, Sardar Azmoun, Romelu Lukaku, Dean Huijsen et Rasmus Kristensen, les Giallorossi ont en effet du pain sur la planche à tous les postes. Si certains des joueurs mentionnés précédemment pourraient rester dans la capitale, notamment Llorente et Huijsen, Florent Ghisolfi a déjà coché les noms de plusieurs éléments susceptibles de venir renforcer la Louve cet été. Passé par les bureaux de Lens et Nice, le dirigeant français compte s’appuyer sur ses connaissances de la Ligue 1 et du football français. Le chantier principal sera notamment de trouver le successeur de Lukaku en pointe qui devrait ainsi plier bagage.

La suite après cette publicité

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, en tête de liste des favoris en ce moment, il y a toujours Arnaud Kalimuendo, l’avant-centre su Stade Rennais. Le joueur de 22 ans appelé par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris est bien connu du nouveau responsable du secteur technique de Giallorossi. Les deux hommes s’étaient côtoyés à Lens. Valorisé à 20 millions, l’Eintracht Francfort était aussi sur ses tablettes en janvier dernier. Pour renforcer l’axe, alors que Renato Sanches et Houssem Aouar n’ont pas donné pleinement satisfaction surtout le milieu portugais, le nom d’Andy Diouf du RC Lens est revenu avec insistance ces derniers temps dans les conversations internes. Pour la défense, Florent Ghisolfi pense à Nicolas Tagliafico. L’international argentin de l’OL a un contrat expirant en 2025 et le prix est fixé aux alentours de 5-6 millions. Le quotidien italien, Leggo, ajoute Bradley Locko du Stade Brestois dans les pistes plausibles de Ghisolfi.