Ligue des Champions : Villarreal élimine le Bayern Munich !

L'exploit pour Villarreal ou la logique pour le Bayern ? Après la victoire du Sous-marin jaune lors du match aller la semaine dernière, le scénario était d'ores et déjà connu pour la manche retour à l'Allianz Arena. A savoir le siège de la moitié de terrain espagnole par les hommes de Julian Nagelsmann, positionnés en 3-4-3 et avec une défense 100% française (Pavard-Upamecano-Hernandez). Dès les premières minutes, le Bayern mettait donc la pression sur les cages adverses, mais la défense de Villarreal, mené par Raul Albiol, passait sans encombre le premier quart d'heure. Mieux, le vif Danjuma faisait déjà apparaître quelques possibilités en contre.

La suite après cette publicité

Pour profiter du talent de Sané et Coman, dans le rôle de pistons, le club bavarois cherchait beaucoup la largeur et étirait la défense adverse, qui restait particulièrement dense. Le danger se précisait aux alentours de la 25e minute, avec plusieurs situations intéressantes qui n'inquiétaient toutefois pas plus que cela Rulli, le portier de Villarreal. Le Bayern augmentait,alors encore un peu le rythme et l'intensité, à l'image d'un Musiala assez inspiré, contrairement à Sané. C'est Musiala qui alertait véritablement Rulli à la 28e minute d'une bonne tête... Mais c'était bien trop peu et Lewandowski, assez nerveux au duel face à Raul Albiol et pas si loin d'un 2e carton jaune dès la première période, n'avait même pas de munition à utiliser.

Villarreal solide en défense et dangereux en contre

C'est même Villarreal, après une bonne passe de Capoue en profondeur pour Danjuma, qui se procurait la meilleure occasion, mais le Néerlandais dévissait complètement sa frappe face à Neuer (42e). Puis Gerard Moreno ne cadrait pas non plus, du pied gauche, en pleine surface (45+1e). Deux véritables avertissements pour les joueurs du club allemand, un poil nerveux et agacés de ne pas trouver la solution face à un bloc bien regroupé. Au retour des vestiaires, le Bayern reprenait le contrôle des opérations et s'offrait une grosse occasion avec un débordement de Sané qui servait Upamecano en retrait. Mais le Français expédiait le cuir au-dessus des cages (50e).

Il fallait un coup de pouce du destin pour que le Bayern trouve enfin la faille. Et il s'est matérialisé par une mauvaise relance plein axe de Parejo. Müller en profitait pour servir Lewandowski. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions ajoutait avec précision un nouveau but à sa collection 2021-2022 (1-0, 52e), le 13e. Ce but galvanisait encore plus les Bavarois, revenus à hauteur sur les deux confrontations, et ils continuaient à mettre la pression. Mais Müller ratait incroyablement le cadre de la tête, seul aux 6 mètres (72e).

Le Bayern avait-il laissé passer sa chance ? En tout cas, Villarreal ne ratait pas la sienne. Auteur d'un joli numéro qui rattrapait sa boulette sur le but allemand, Pajero trouvait Lo Celso qui lançait Gerard en profondeur. Ce dernier trouvait à l'opposé Chukwueze, entré quelques minutes plus tôt, qui crucifiait Neuer de près (1-1, 88e) ! Une issue incroyable pour Villarreal, qui avait subi l'essentiel de la rencontre, sans jamais couler et en se montrant dangereux sur quelques contres. Malgré 4 minutes de temps additionnel, le Bayern ne parvenait plus à tromper Rulli. Villarreal a donc atteint la demi-finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire, et retrouvera le vainqueur du duel entre Liverpool et Benfica !