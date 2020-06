OM : Jacques-Henri Eyraud donne des nouvelles du Head of Football

Interrogé ce mardi matin sur les antennes d'Europe 1, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué sa quête de Head of Football, sans trop en dire toutefois.

«On le recrute parce qu’il doit être le meilleur talent pour nous apporter son expertise et sa connaissance du football. On le jugera sur ça. On est ouvert à tous les profils. Le vrai critère, ce sera le talent la compétence. Pas la couleur de peau ou l’origine», a-t-il simplement expliqué, sans donner de noms ou d'indices sur l'avancée du processus de recrutement.