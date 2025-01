Manchester United met des bâtons dans les roues de Marcus Rashford

Cet hiver, Marcus Rashford est la grande star du mercato. Chaque jour ou presque, son visage s’affiche en une des médias anglais, voire étrangers, depuis que Manchester United a ouvert la porte à son départ. Et l’Anglais âgé de 27 ans a saisi la poignée pour l’ouvrir en grand. Le 17 décembre dernier, il a confié : «je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne.»

Marcus Rashford a l’embarras du choix

Mais si l’attaquant (7 buts, 3 assists en 23 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, ndlr) espère une fin heureuse avec les Red Devils, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde à MU. Mis de côté à plusieurs reprises ces dernières semaines par Ruben Amorim, qui ne l’a pas convoqué pour certaines rencontres, l’international anglais doit également composer avec des dirigeants bien décidés à ne faire aucun cadeau pour lui. Il faut dire que Sir Jim Ratcliffe et ses équipes espèrent en tirer un bon prix en cas de vente. La possibilité d’un prêt avec une option d’achat existe également. Mais sous certaines conditions.

Les pensionnaires d’Old Trafford ne veulent pas se précipiter et surtout, ils attendent une proposition qui les séduira totalement. Mais il faudra aussi satisfaire Marcus Rashford, qui a l’embarras du choix. Si sa préférence irait à une expérience en Liga, notamment au FC Barcelone, le natif de Manchester sait qu’il lui est impossible de réaliser son rêve puisque les Culés ont de grandes difficultés financières. Malgré tout, de belles portes de sortie s’offrent à lui. La Juventus, le PSG, le Borussia Dortmund, Galatasaray ou encore l’Arabie Saoudite ont été cités comme des points de chute.

MU dicte sa loi

Ces derniers jours, Côme est aussi entré dans la danse, tout comme l’AC Milan. Et d’après la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri, qui ont rencontré le frère et agent du joueur hier à Milan, avancent sérieusement leurs pions. Ils ont fait du polyvalent anglais leur priorité offensive, même si Francisco Trincão (Sporting CP) est également suivi. Mais Rashford est bien le plan A des Lombards, qui estiment qu’il serait un parfait atout pour Sérgio Conceição, qui le relancerait. Ils sont d’ailleurs prêts à lui offrir une place de choix en se débarrassant d’un ailier, qui pourrait être Noah Okafor.

Mais ce n’est pas la plus grosse difficulté pour l’AC Milan et tous les autres clubs intéressés. En effet, la Gazzetta dello Sport indique que l’Anglais touche environ 20 M€ bruts par saison, entre son salaire, ses primes et ses droits à l’image. Ce qui fait plus ou moins 13 M€ nets par an. Les Rossoneri, comme d’autres écuries sur le coup, ne sont pas disposés à payer autant pour six mois ou plus. Comme cela peut parfois se faire, Manchester United pourrait prendre en charge une partie de son salaire. Sauf que les Mancuniens, qui espéraient initialement une vente, ne sont pas pour. Ils ne feront pas d’efforts financiers, eux qui justement cherchent à renflouer leurs caisses. Le divorce s’annonce long et douloureux…