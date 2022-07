Le classement des meilleurs centres de formation de France est tombé

Comme chaque année, la Fédération Française de Football a publié un document récapitulant l'efficacité des centres de formation des clubs professionnels en France. Avec différents critères pris en considération comme la professionnalisation, la scolarité, le temps de jeu des joueurs formés au club en équipe premières, les sélections de jeune et la représentation européenne.

Et cette saison, c'est l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la Coupe Gambardella notamment, qui récolte la meilleure note avec 4,55 étoiles sur 5. Une sacrée performance pour la formidable académie si chère à Jean-Michel Aulas, qui a su faire revenir Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémi Riou cet été par ailleurs. Sur la deuxième marche du podium, on trouve un pensionnaire de Ligue 2 : Le Havre, avec une note de 4 étoiles sur 5. L'AS Saint-Étienne, malgré sa relégation en Ligue 2, complète le podium, avec une excellente note de 3,85 étoiles sur 5.

Le PSG au pied du podium

Le Paris SG est tout proche, puisque son centre obtient une note très proche de 4. Seul hic pour le club de la capitale, le temps de jeu offert aux Titis en équipe première, qui l'empêche d'être plus haut dans ce classement. Idem pour l'AS Monaco par exemple. Le Stade Rennais et le FC Nantes suivent de près, avec 3,5 étoiles sur 5.

On trouve ensuite le gros du peloton, avec 3 étoiles, comme le RC Lens, le FC Metz, l'OGC Nice, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, l'AJ Auxerre, Caen, Valenciennes ou Sochaux. Comme Lille, l'Olympique de Marseille affiche 2,5 étoiles sur 5 au compteur, péchant notamment dans le temps de jeu donné aux minots plus haut et la représentation européenne. Avec une seule petite étoile, Angers et Clermont font office de mauvais élèves en L1.