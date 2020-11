Real Madrid : un nouveau prix pour Kylian Mbappé

L'avenir du Real Madrid et de Kylian Mbappé semblent condamnés à se croiser. Le Français est le grand rêve du président merengue Florentino Pérez, alors que l'international tricolore n'a jamais caché son amour pour le club de la capitale espagnole. Les Merengues comptent bien passer à l'attaque en juin prochain, alors qu'il ne restera qu'un an de contrat à l'ancien Monégasque à Paris.

Et en Espagne, on n'hésite pas à remettre une pièce dans la machine. Si le quotidien Marca expliquait que Leonardo compte présenter un projet sportif plus qu'ambitieux au Bondynois pour le convaincre de rester, AS y va aussi de ses informations. Le média explique que le champion d'Espagne en titre est confiant sur ce dossier.

Une prolongation avec une clause spéciale Madrid ?

Surtout, le Real Madrid est convaincu qu'il pourra récupérer le joueur à moindre prix d'ici cet été. C'est simple, si Mbappé ne prolonge pas à Paris, scénario de plus en plus probable, le Real Madrid estime qu'un montant de 180 millions d'euros pourrait convaincre le PSG de le vendre. Un prix qui reste conséquent, mais loin des premières estimations qui annonçaient des montants largement supérieurs aux 200 millions d'euros.

Les ventes de divers joueurs - Isco ou Marcelo par exemple - et l'argent économisé pendant cette crise du coronavirus permettraient aux Merengues de s'offrir ce galactique tant attendu. Le média n'exclut également pas la possibilité que le joueur prolonge avec le Paris Saint-Germain avec une clause - sous seing privé a priori - lui permettant de quitter le club pour le Real Madrid lorsqu'il le souhaite. Affaire à suivre...