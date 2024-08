Reims : Gabriel Moscardo a bluffé Lukas Elsner

Recruté l’hiver dernier contre 20 M€, mais freiné par une blessure au pied, Gabriel Moscardo a enfin pu gratter quelques minutes de jeu avec le PSG en préparation. Mais jugé encore trop vert par sa direction, il a finalement rejoint Reims sous la forme d’un prêt, afin d’accumuler du temps de jeu et découvrir le Championnat de France. Demain, le Brésilien de 18 ans pourrait même participer à la rencontre face à l’OM, à en croire les propos de son entraîneur Luka Elsner. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à louer les qualités de son joueur en conférence de presse.

«Est-ce qu’il est prêt à jouer contre Marseille ? Je pense qu’il est capable de disputer une partie de match. Il commence à retrouver la forme, a commenté le Slovène, avant de poursuivre. Il est très bon dans la lecture défensive, possède d’excellentes capacités de récupération des ballons et un bon jeu de tête. C’est quelqu’un qui souhaite être au cœur du jeu, avec une simplicité qui fait la différence. Il aime faire jouer les autres, se rendre disponible, et devenir une véritable plaque tournante pour l’équipe. Sa technique est extrêmement propre, et surtout, il affiche une mentalité irréprochable. C’est un garçon travailleur, toujours à la recherche du détail, du progrès permanent. Je pense qu’il est venu à Reims pour les bonnes raisons, et je suis convaincu qu’il va nous aider à réaliser une belle saison.»