La Juventus Turin s’intéresse à une nouvelle pépite après Kenan Yildiz

Après Kenan Yildiz (18 ans), la Juventus Turin pourrait à nouveau dénicher une pépite du football européen pour son équipe Next Gen. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien se serait penché sur le dossier de Vasilije Adzic (17 ans), milieu de terrain du Buducnost Podgorica au Monténégro. Le jeune joueur viendrait dans un premier temps renforcer l’équipe réserve des Bianconeri.

En revanche, Vasilije Adzic ne disposant pas d’un passeport communautaire, il ne pourra rallier l’Italie que l’été prochain, après ses 18 ans. Auteur de six buts et deux passes décisives en 23 matchs avec son équipe, le Monténégrin impressionne par ses qualités techniques et athlétiques. La Vieille Dame, qui tente de se rajeunir avec Kenan Yildiz (7 matchs avec l’équipe première) en figure de proue, a flairé le bon coup et aurait directement devancé la concurrence, grâce à la volonté du joueur de rejoindre les Bianconeri.