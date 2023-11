La Turquie et la Juventus s’enflamment pour leur pépite Kenan Yildiz

Qualifié pour l’Euro 2024, le football turc espère connaître enfin un retour en forme. Si ses clubs sont performants en Europe cette saison à l’image de Galatasaray en Ligue des Champions ou de Fenerbahçe en Ligue Europa Conference, la sélection reste sur des prestations chaotiques lors de l’Euro 2016 et dernièrement l’Euro 2020. Deux fiascos bien loin de performances des demi-finales de la Coupe du monde 2002 et de l’Euro 2008. Doté d’une belle formation à l’image de Çağlar Söyüncü (Atlético), Zeki Çelik (AS Roma), Hakan Calhanoglu (Inter Milan) ou encore Yusuf Yazici (Lille), la Turquie a clairement rajeuni ses rangs et parmi les dernières nouvelles têtes, on peut noter celle de Kenan Yildiz.

Évoqué par nos soins lors de l’Euro U17 2022 qu’il avait disputé avec la Turquie, le natif de Regensburg aurait pu aussi bien jouer pour l’Allemagne ou la Turquie. Privilégiant sa nation d’origine, l’attaquant a expliqué à Bild que l’Allemagne n’avait jamais réellement pris la température pour lui : «ma mère est Allemande, mon père est Turc. L’Allemagne ne m’a jamais approché, ne m’a jamais contacté. J’aurais répondu à une enquête, mais il n’y a eu aucun appel de la DFB.» Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a lui respecté son choix : «ce n’est pas une question de convaincre le joueur de le faire. Il s’agit d’une décision très personnelle dont les motivations ne peuvent être évaluées par un étranger.»

Il a traumatisé l’Allemagne

Formé au Bayern Munich, Kenan Yildiz est un attaquant complet qui peut jouer à tous les postes offensifs de son équipe. Disposant des deux pieds, il avait surpris en quittant la Bavière à l’été 2022 pour la Juventus afin de signer son premier contrat professionnel (juin 2027). Lorsqu’il est devenu clair que je voulais déménager, Hasan Salihamidzic et Marco Neppe ont contacté ma direction et ont déployé des efforts encore plus intenses. Ils voulaient vraiment me garder. Mais il était temps de s’éloigner de Munich, la meilleure option était de déménager à Turin a d’ailleurs expliqué le joueur à Sport Bild. Excellent l’an dernier avec la réserve où il a inscrit pas moins de 15 buts et délivré 7 offrandes en 45 matches, Kenan Yildiz a continué de briller en Serie C avec les jeunes de la Vecchia Signora et compte 1 but et 1 offrande en 5 matches. Intégré au groupe professionnel, il ne compte que 5 apparitions et 36 minutes de jeu avec la Juventus.

Grand fan d’Alessandro Del Piero, l’attaquant qui dispose des deux pieds a été évoqué en prêt du côté de Benfica, de Galatasaray, Fenerbahçe ou encore Trabzonspor. Oui mais voilà, la Juventus compte absolument sur lui et ne veut pas le lâcher. En tout cas son, coach Massimiliano Allegri croit énormément en lui. «Je suis sûr que Kenan Yıldız deviendra un joueur merveilleux, de haut niveau. Cela arrivera un jour. Il est difficile de trouver un joueur qui puisse contrôler le ballon comme il le fait. Il reste toujours calme» expliquait le technicien italien en octobre dernier. Doué techniquement, intelligent dans son jeu et froid devant le but, Kenan Yildiz dispose d’un profil complet qui a convaincu le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, de le lancer le 12 octobre dernier face à la Croatie (1-0). Rappelé en novembre, il a enfin pu être titularisé avec la sélection A, ce qu’il n’a toujours pas encore fait avec l’équipe première de la Juventus. Et comme le veut le hasard, c’était face … À l’Allemagne.

Une rencontre où il aura crevé l’écran avec notamment un amour de contrôle suivi d’un missile dans la lucarne pour inscrire le 2-1 lors d’une victoire 3-2. Après la rencontre, son coach Vincenzo Montella était dithyrambique : «Kenan Yıldız est un joueur très intelligent et parce qu’il est intelligent, il y a de fortes chances qu’il soit un bon joueur sur le long terme.» Lui était en train de vivre éveillé : «merci à tous ceux qui m’ont fait confiance. Je suis très heureux de contribuer à cette victoire en marquant un but. Je remercie également mon entraîneur Vincenzo Montella. Montella est très bon en motivation. C’est aussi une très bonne personne en termes de caractère. Avant le match, il m’a dit : " Ne t’inquiète pas, joue ton propre football, tu es très bon, joue tranquillement.» Dernière trouvaille du football turc, Kenan Yildiz est en train de tout retourner et le Pays de Galles qu’il affronte ce mardi est prévenu. Que ce soit la Turquie ou la Juventus, l’éclosion de ce joyau de 18 ans rend heureux les deux équipes.