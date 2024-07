Euro 2024 : Cristiano Ronaldo joueur le plus lié aux scandales

En dehors des terrains, les joueurs sont parfois liés à des affaires extra-sportives. Une étude Gambling Zone a fait une liste des joueurs de chaque équipe de l’Euro les plus associés aux termes «scandale» et «drame». Et le joueur en tête de liste est… Cristiano Ronaldo.

Le Portugais est premier avec 29 840 recherches, devant les Anglais Kyle Walker (15 370 recherches) et Phil Foden (8 930 recherches). Olivier Giroud est le premier joueur français à apparaitre dans ce classement, à la cinquième place (5 500 recherches), devant Kylian Mbappé, neuvième (1 860 recherches).