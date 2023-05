Juventus : Angel Di Maria se confie sur son avenir

Angel Di Maria garde un œil sur l’Europa League et l’autre sur son avenir. Le Champion du monde 2022 est évidemment concentré sur la demi-finale aller contre Séville qui aura lieu ce jeudi à Turin mais son contrat avec la Juventus, qui expire le 30 juin prochain, est également au centre des débats et il devrait bientôt être mis sur la table des négociations. El Fideo s’est d’ailleurs dit serein sur le sujet au micro de Sky Sport. «On parle beaucoup, mais la tête est à Séville. Nous parlons, je suis heureux ici. Pour l’instant, nous pensons à Séville, nous verrons ensuite ce qui se passera», a notamment confié l’Argentin.

Et Angel Di Maria en a même rajouté une couche en conférence de presse d’avant match ce mercredi. «Que nous allions ou non en Ligue des champions ne change rien, pour moi c’est indifférent. Avec la pénalité qui va et qui vient, nous essayons de rester concentrés sur le championnat, en pensant que nous sommes deuxièmes. C’est à nous de nous consacrer au terrain et de gagner des points, le club s’occupera du reste», a lancé El Fideo. A 35 ans, il semblerait que l’Argentin, qui réalise une saison plus que correct, soit épanoui à la Juventus et qu’il ne veuille pas raccrocher les crampons tout de suite.

