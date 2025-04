Mercato : Roberto De Zerbi envoie un sacré message à l’OM

Roberto De Zerbi et l’OM ont quelques soucis en ce moment. Outre les résultats en baisse, qui menacent la place sur le podium du club en fin de saison, l’entraîneur italien déplore depuis quelques temps les grosses lacunes défensives de son équipe. On peut même faire remonter ce florilège d’erreurs au début de saison où Lilian Brassier a été pointé du doigt contre Auxerre par exemple, puis à Nice. Balerdi également, malgré son statut de capitaine, n’a pas toujours été irréprochable.

Jusque-là Geronimo Rulli a toujours été impeccable jusqu’à ce qu’il craque un peu à son tour, à l’image du penalty franchement évitable concédé à Monaco. Le retour à venir de Balerdi va au moins permettre à De Zerbi de récupérer un défenseur de métier. Il doit composer avec des absents en ce moment (Luiz Felipe n’a disputé que deux matchs depuis sa signature en janvier) et surtout un manque de profondeur au poste. Avec Cornelius, ils ne sont que trois candidats naturels.

De Zerbi : «Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre.»

Le technicien a donc dû bricoler à plusieurs reprises en faisant descendre d’un cran Kondogbia, Rongier, Højbjerg, ou de recentrer Murillo et Garcia avec plus ou moins de réussite. Il n’est visiblement pas satisfait et l’a fait savoir en conférence de presse ce vendredi, avant de recevoir Montpellier demain (21h05). Il souhaite avoir plus de défenseurs centraux dans le but de changer de système. «Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre.»

Vous l’aurez remarqué, l’ancien coach de Brighton a pris le soin d’utiliser le conditionnel, lui qui est dans le viseur de l’AC Milan. «Et alors je retournerais à une défense à quatre avec des joueurs qui montent, des ailiers qui cherchent les duels, un numéro 10 ou en tout cas un joueur comme Adrien Rabiot qui attaque les espaces, et deux milieux de terrain. Parce que j’ai toujours joué comme ça. Mais parfois, il faut s’adapter à ses joueurs, et je crois que nous l’avons bien fait.» Longoria et Benatia savent à quoi s’en tenir.

