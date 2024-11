OL : le point mercato de John Textor sur Cherki et Fofana

L’Olympique Lyonnais et John Textor avaient un rendez-vous important ce vendredi dans les bureaux de la DNCG, le gendarme financier du football français. La dette des Gones a explosé (500 M€) et beaucoup s’inquiètent de voir le club rhodanien subir une relégation administrative. Enfin, d’autres craignent de voir les meilleurs joueurs comme Rayan Cherki ou Malick Fofana être vendus prématurément pour renflouer les caisses. Interrogé à ce sujet au sortir de son rendez-vous capital, John Textor a voulu se montrer rassurant.

« C’est toujours incorrect de parler de joueurs en particulier. C’est ce qui introduit la peur dans l’esprit de nos supporteurs. Nous avons deux gros effectifs. Les joueurs peuvent aller sur le marché à tout moment, en fonction de nos besoins footballistiques. On optimise nos effectifs. Les gens ne doivent pas avoir peur. (…) On ne parle pas de votre joueur préféré, du meilleur joueur, sans avoir quelqu’un pour les remplacer et jouer mieux. Nous sommes à quelques points d’une place en Ligue des champions. Notre objectif est d’aller en Ligue des champions cette saison. (…) Nous n’allons pas compromettre la force de cet effectif », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.