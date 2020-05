Jean-Michel Aulas veut des excuses de Jacques-Henri Eyraud

Le Président de l'Olympique Lyonnais l'avait annoncé il y a trois jours, il va poursuivre Jacques-Henri Eyraud en justice, pour diffamation. On rappelle que dans un article du JDD datant de la mi-mars, le président de l'Olympique de Marseille avait évoqué de « l’égoïsme » et de de « l’obscénité » de la part de son collègue lyonnais, après la proposition de saison blanche de Jean-Michel Aulas, qui depuis milite pour une reprise de la saison. Présent sur La Chaîne L'Equipe, dans l'émission L'Equipe du Soir, présentée par Estelle Denis, le Président de l'OL a de nouveau évoqué son homologue marseillais, très rancunier, envoyant quelques piques bien senties au dirigeant phocéen, dont il n'attend qu'une chose : des excuses.

«Pour le moment rien ne s’est calmé, je maintiens que j’ai été diffamé dans le JDD, c’est probablement ce qui a pesé dans le cours des décisions prises par la suite. Merci à Raymond Domenech d’avoir démenti, les informations selon lesquelles il y aurait eu des insultes proférées entre nous. Pas d’insultes mais des difficultés pour que je m’exprime, dans le bureau de la ligue le 30 avril au matin. C’était tout à fait courtois. Pas d’insultes, pas d’attaques contre Jaques-Henri Eyraud, président d’un club dont il n’est pas actionnaire, et qui ne peut pas avoir la même vision que des gens qui comme moi sont actionnaires. Il prend des décisions sportives et parfois économiques qui ne me correspondent pas, en tout cas les propos soutenus dans le JDD, restent selon moi, diffamatoires, j’en veux terriblement à Jacques-Henri Eyraud et j’irai au bout des procédures qui ont été intentées,» a-t-il réagi, avant de conclure en répondant à la question de la journaliste, "et s’il vous appelle pour s'excuser ?". «J'espère qu'il le fera et dans ce cas-là je modifierai mes propos et mes intentions de recours» Si tu appelles, j'annule tout Jacquo !