EdF : les hommages émouvants des Bleus pour Olivier Giroud

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud a annoncé il y a quelques mois sa retraite internationale, après 137 sélections et 57 buts toutes compétitions confondues sous le maillot des Bleus. Ce dimanche face à la Croatie, l’ancien buteur d’Arsenal, Chelsea et Milan sera honoré en marge de la rencontre. Un hommage mérité selon ses anciens coéquipiers en équipe de France, qui ont publié une vidéo commune sur la chaine YouTube de la FFF.

La suite après cette publicité

«Olivier, c’est une grande personne avec un grand cœur. Une carrière incroyable, un travailleur acharné», a déclaré Adrien Rabiot, pendant que le capitaine des Bleus Kylian Mbappé parle du «meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Il a eu une grande carrière, il mérite tous les hommages. Merci pour tout ce que tu as apporté à l’équipe de France!» Le défenseur droit des Bleus Jules Koundé lui, salue «un joueur toujours prêt à se sacrifier pour l’autre, à l’écoute, un leader capable de prendre la parole, et un grand numéro 9 avec des buts fantastiques.» L’hommage de ce dimanche s’annonce émouvant pour l’un des joueurs les plus iconiques des Bleus.