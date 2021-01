Le Betis est prêt à se débarrasser de William Carvalho

En juillet 2018, le Betis frappait un grand coup en s'attachant les services de William Carvalho. Le milieu de terrain portugais, titulaire et brillant avec sa sélection, arrivait ainsi en terres andalouses alors qu'il était suivi par des clubs plus huppés du Vieux Continent sur le papier. Un joli coup pour un montant environnant les 20 millions d'euros.

Seulement, le milieu de terrain portugais n'a jamais vraiment convaincu, alors qu'il a déjà entamé sa troisième saison avec la tunique blanche et verte. Souvent handicapé par les pépins physiques et parfois utilisé dans des rôles qui ne sont pas les siens, il n'a pas pu rééditer les prestations qui avaient fait de lui une référence du côté du Sporting.

Le Betis veut récupérer son investissement

Et comme l'explique le quotidien Estadio Deportivo, on pense déjà à s'en séparer dans les bureaux du Benito Villamarin. Le club a besoin de liquidités pour faire face à la situation actuelle, et demanderait une somme de 20 millions d'euros pour accepter de s'en séparer. Pour l'instant, Benfica s'est déjà positionné.

Les Lisboètes ne veulent cependant pas s'aligner sur les exigences andalouses et tentent de forcer avec une offre de 15 millions d'euros, avec un montage financier qui ferait en sorte que ces 15 millions d'euros soient inclus dans les comptes des Aigles pour le prochain exercice financier. Un prêt avec option d'achat obligatoire serait donc probablement la solution idéale pour la formation entraînée par Jorge Jesus. Mais d'ici là, d'autres clubs peuvent se manifester. Avis aux intéressés.