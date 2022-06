Nice recrute définitivement Marcin Bulka

Et voilà la première vente de l'été pour les Parisiens. Marcin Bulka va rester du côté de l'OGC Nice, et ce de façon définitive, puisque les Aiglons ont levé son option d'achat qui s'élevait à 3 millions d'euros. Surtout titularisé en Coupe de France, le portier polonais a donc convaincu le club du sud de la France de le garder.

« Après un prêt d’un an, Marcin Bulka rejoint définitivement avec l’OGC Nice. Le club azuréen a levé l’option d’achat du gardien de but polonais. Marcin Bulka a disputé 6 rencontres sous les couleurs du Gym au cours de la saison 2021-2022. Avant d’être prêté chez les Aiglons, l’international espoir polonais (1 sélection) avait évolué au FC Cartagena (Division 2 espagnole) et à La Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2). Âgé aujourd’hui de 22 ans, le natif de Plock (Pologne) s’était engagé avec le Paris Saint-Germain en juillet 2019, après trois années au Chelsea FC. Le club souhaite beaucoup de réussite à Marcin sous le maillot de l’OGC Nice », a ainsi indiqué le club de la capitale dans un communiqué officiel.