OL : Dejan Lovren est toujours écarté du groupe pro

Le retour de Dejan Lovren à l’OL vire à la catastrophe. Écarté par Pierre Sage et placé sur la liste des transferts, le Croate s’entraîne actuellement seul de son côté loin du groupe. Le défenseur de 35 ans était revenu à Lyon pour être le patron de la défense rhodanienne mais ses performances n’ont pas du tout convaincu et l’ancien de Liverpool est désormais indésirable à Lyon. D’après le Progrès, c’est une blessure à la cuisse pendant la préparation de l’été dernier contre De Treffers qui a tout changé pour le vice-champion du monde 2018 avec la Croatie.

Son retour de blessure difficile, l’éclosion de Jake O’Brien puis la signature de plusieurs recrues en défense comme Adryelson ou Moussa Niakhaté ont définitivement enterré le destin du natif de Zenica à l’OL. Celui qui possède l’un des plus gros salaires du club fait partie désormais du loft lyonnais avec Amin Sarr, Paul Akouokou, Sinaly Diomandé ou encore Florent Sanchez. Un an et demi après son retour en France, Dejan Lovren serait donc à en quête d’un nouveau projet. À 35 ans, l’ancien du Zénith cherchera sûrement à décrocher un dernier contrat juteux à l’étranger.