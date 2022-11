Amical : grande absente du Mondial, l'Italie sombre contre l'Autriche !

Grande absente du Mondial qatari, l'Italie défiait l'Autriche ce dimanche à 20h45 pour son deuxième match amical. Après sa victoire 3-1 contre l'Albanie, la Nazionale se déplaçait donc à Vienne pour confirmer et oublier cette terrible désillusion sur la scène internationale. Alignés en 3-4-3, les hommes de Roberto Mancini débutaient avec un trio défensif composé d'Acerbi, Bonucci et Gatti. Au milieu de terrain, Verratti accompagnait Barella. Enfin, Grifo et Politano entouraient Raspadori sur le front de l'attaque.

La suite après cette publicité

Un premier acte catastrophique ...

De son côté, Ralf Ragnick misait sur un 3-4-2-1. En défense, en plus de l'inamovible David Alaba, le défenseur de Bologne Posch commençait aux côtés de Wober et Lienhart. Dans un rôle de double pivot, Seiwald et Schlager voyaient Sabitzer et Baumgartner compléter l'entrejeu. Seul en pointe, Marko Arnautovic avait, lui, la lourde tâche de tromper la vigilance de Donnarumma. En terres autrichiennes, la Squadra Azzurra ne tardait pas pour se mettre en évidence. Sur son côté gauche, Dimarco, évoluant sous les couleurs de l'Inter Milan, effectuait un premier débordement tranchant mais son centre était finalement dévié par la défense autrichienne (1e). Malgré cette première offensive intéressante, l'Italie ne confirmait pas... Bien au contraire.

Amorphes et coupables de nombreux déchets sur le plan technique, les Italiens subissaient rapidement la pression des Rouge et blanc. Profitant d'une perte de balle de Verratti dans l'entrejeu, Arnautovic trouvait alors Schlager, qui concluait facilement (1-0, 6e). Portés par ce premier but, les Autrichiens poursuivaient sur leur lancée et Adamu, servi par Arnautovic, procurait une nouvelle frayeur à la défense italienne (15e). Incapable de remporter le moindre duel, la Nazionale tremblait encore lorsque le même Adamu trouvait le poteau droit de Donnarumma après une mauvaise relance d'Acerbi (30e). Outrageusement dominatrice, l'Autriche finissait, logiquement, par faire le break.

... une seconde période frustrante !

Sur un coup franc aux 25 mètres, Alaba envoyait un missile dans les cages italiennes (2-0, 35e). Tout proche du 3-0 sur une nouvelle frappe de Sabitzer, superbement repoussée par le portier du PSG, l'Autriche se faisait une petite frayeur avant la pause. D'une belle frappe, Politano trouvait Lindner, vigilant sur sa ligne (42e). Au retour des vestiaires, Pessina, Chiesa, Zaniolo et Scalvini entraient en jeu et la physionomie de la rencontre changeait légèrement. Malgré une première parade exceptionnelle de Donnarumma pour sortir une tête à bout portant de Posch (48e), la Squadra Azzurra se montrait plus dangereuse. Très actif, Zaniolo manquait, cependant, de précision au moment d'ajuster sa reprise (52e). Même sort pour Barella, à la conclusion d'un magnifique mouvement collectif (53e).

Installés dans le camp autrichien, les coéquipiers de Verratti ne parvenaient pas à trouver la faille, à l'image de cette nouvelle tentative, hors cadre, de Chiesa (67e). Trop peu réaliste aux abords de la surface adverse (3 tirs cadrés sur 17 tentatives), l'Italie tombait, par ailleurs, sur un excellent Lindner, impérial au moment de contrer le tir de Raspadori (71e). Plus imprécis en fin de rencontre, le pays champion du monde en 2006 se procurait, malgré tout, quelques situations mais là-encore, Chiesa manquait de justesse technique (81e). De son côté, Pessina voyait, lui, sa frappe déviée in-extremis. Malgré une seconde période plus consistante, l'Italie s'inclinait finalement (2-0) face à une belle équipe d'Autriche. Du Qatar à Vienne, cette journée du 20 novembre ne restera pas dans l'histoire du football italien.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'Italie

Le XI de l'Autriche