Lothar Matthäus détruit Joshua Kimmich

Alors qu’il dispute actuellement l’Euro avec l’Allemagne, Joshua Kimmich a fait l’objet d’un documentaire sur sa vie et son parcours juste avant le premier match face à l’Ecosse. Le joueur du Bayern Munich a notamment été très critique dans l’interview de son documentaire "Joshua Kimmich - Leader and Driver", reprochant au club bavarois de ne pas l’avoir soutenu lors des moments difficiles de sa carrière pendant la pandémie de Covid-19. Ce documentaire a alimenté les rumeurs de transferts, notamment vers le FC Barcelone d’Hansi Flick, ce qui n’est pas du goût de Lothar Matthäus qui l’a fait comprendre dans une interview.

« Il y a quelque chose qui me frappe chez Joshua Kimmich : je pense que le documentaire sur lui qui est diffusé en ce moment n’arrive pas au bon moment. C’est une distraction, on ne cesse de lui poser des questions à ce sujet. Les médias sociaux en parlent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on laisse ce genre de choses se produire pendant un Championnat d’Europe, alors que l’accent devrait être mis sur le football. Nous avons vécu des expériences négatives lors des deux dernières Coupes du monde. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, surtout avec une personne aussi expérimentée et intelligente que Kimmich », a-t-il confié aux médias allemands.