FC Barcelone : le plan risqué d’Hansi Flick pour recruter Joshua Kimmich

Hansi Flick débarqué au FC Barcelone comme nouveau coach, le club catalan prend un accent allemand. Si Marc-André ter Stegen et Gundogan figurent déjà dans l’effectif, le coach de 59 ans aimerait bien attirer un autre de ses compatriotes dans ses filets. Cela tombe bien, Joshua Kimmich plaît beaucoup depuis très longtemps aux Blaugranas. Libre en 2025, le milieu défensif de 29 ans sort d’ailleurs d’une saison compliquée (43 matches, 2 buts et 10 offrandes) au Bayern Munich où il perdu la Bundesliga et du crédit.

Le FC Barcelone est donc prêt à profiter de la situation. Connaissant la capacité limitée de ses finances, le club catalan vise donc l’été 2025 en priorité pour Joshua Kimmich, avant qu’il arrive sans devoir régler la moindre indemnité au Bayern Munich comme le souligne Sport Bild. Une stratégie envisagée du côté du milieu allemand qui n’a pas trouvé d’accord avec le club bavarois. Le joueur qui touche 19,5 millions d’euros devrait retrouver ses dirigeants après l’Euro 2024 pour de nouvelles discussions.

Le Barça sous la menace des autres clubs

Alors que Vincent Kompany n’est pas si séduit que cela par son profil pour évoluer au milieu de terrain, Hansi Flick veut en faire un rouage essentiel du FC Barcelone, et semble prêt à attendre un an pour qu’il arrive librement. Une stratégie risquée puisque le Bayern Munich n’entend clairement pas le voir partir et encore moins gratuitement.

De ce fait, une vente bavaroise de Joshua Kimmich pourrait intervenir cet été, et deux cadors se sont déjà positionnés avec le Real Madrid et Manchester City. Attendre un an et risquer de perdre le joueur, voici la position que veut tenir le FC Barcelone. Si tout ne se passe pas comme prévu, les Catalans ont déjà ciblé Mikel Merino de la Real Sociedad comme une solution de repli.