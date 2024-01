Le sale coup que réserve Joshua Kimmich pour signer au FC Barcelone !

Les temps sont durs au Bayern Munich. Battu 1-0 par le Werder Brême, le club allemand se situe désormais à 7 points du leader, le Bayer Leverkusen (avec un match en moins sur l’équipe de Xabi Alonso). Une petite crise pour le Rekordmeister et à laquelle Joshua Kimmich (28 ans) n’échappe pas. Disposant d’une relation loin d’être fusionnelle avec son coach Thomas Tuchel, il reste titulaire (22 matches, 1 but et 6 offrandes) mais livre un exercice assez mitigé pour le moment. Alors que son contrat s’achève en juin 2025, plusieurs clubs sont déjà sur les rangs.

La suite après cette publicité

Parmi eux, on retrouve le Paris Saint-Germain qui est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain et apprécie particulièrement le joueur allemand même si ce dernier a plutôt ouvert publiquement la porte à une prolongation au micro de Sky Sports Germany : «en fait, je me concentre uniquement sur le Bayern Munich. Pour moi, mon avenir n’était pas du tout un sujet cet hiver. Je pense que nous nous rencontrerons un jour et que le club viendra vers moi. Tout ce qui sera discuté le sera entre nous… et évidemment pas avec vous.» Les Franciliens ne sont pas seuls dans ce dossier avec notamment Newcastle et le FC Barcelone.

À lire

Le Barça prend l’avantage grâce à Lamine Yamal !

Joshua Kimmich pourrait attendre 2025 pour aller au Barça

Loin de pouvoir rivaliser financièrement avec ces autres écuries, le FC Barcelone est sur les rangs et pourrait bénéficier d’un avantage si le joueur décide de temporiser. En effet, Bild affirme que l’ancien de Stuttgart, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025, pourrait aussi bien partir cet été que de rester jusqu’à l’issue de son bail au Bayern Munich et donc partir librement dans un an et demi. Un scénario qui faciliterait un changement de club et qui lui offrirait surtout davantage d’options sur le mercato puisqu’il serait le seul maître de sa décision.

La suite après cette publicité

En cas de départ cet été de Joshua Kimmich, le Bayern Munich aura des exigences sur le transfert qui semblent inatteignable pour les Blaugranas. Néanmoins, le joueur apprécie particulièrement cette destination et a même déjà eu des discussions avec le club catalan par le passé sans que cela dépasse ce stade. La possibilité qu’il force son départ pour la Catalogne cet été n’est pas à écarter, mais ne semble pas d’actualité comme l’explique Sport. Option préférentielle du joueur en cas de départ, le FC Barcelone sera donc très attentif à l’évolution de ce dossier sur les prochains mois. Pour le Bayern Munich, la possibilité de ne pas toucher le moindre sou dans le départ de Joshua Kimmich commence à prendre de l’épaisseur…