Un bourreau du PSG prêt à lui enlever Joshua Kimmich

Plus de cinq ans que Thiago Motta a désormais quitté le PSG. Et plus de cinq ans que le club de la capitale est toujours en quête de son successeur. Depuis 2016, les arrivées au poste de milieu de défensif ont afflué vers Paris. De Grzegorz Krychowiak, en passant par Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou Manuel Ugarte plus récemment - avec qui il faudra faire preuve de patience, les échecs ont souvent supplanté les réussites, seulement illustrées par de courtes parenthèses. Et même si la future arrivée de Gabriel Moscardo à ce poste reste un pari pour l’avenir, le club de la capitale a bien compris qu’il aurait besoin de renfort dans l’immédiat.

En ce sens, L’Équipe faisait état ces derniers jours d’un intérêt du PSG pour Joshua Kimmich (28 ans, sous contrat jusqu’en 2025), une valeur sûre depuis de nombreuses années à ce poste en Europe, malgré une perte de vitesse ces dernières semaines. Tenté par un départ du Bayern Munich cet été, l’international allemand ressent le besoin d’insuffler un nouvel élan à sa carrière, encore plus à six mois d’un Euro à domicile où il aura l’ambition de jouer les premiers rôles avec la Mannschaft. Si le Barça avait un temps été désigné comme la destination numéro une pour le joueur, sa situation financière boiteuse a redistribué les cartes.

Si cette conjecture ouvre un champ des possibles assez large au PSG, il faudra néanmoins compter sur la concurrence d’un nouveau prétendant, et que le PSG connaît très bien pour s’être fait déplumer dans son antre cette saison en Ligue des Champions. En effet, comme le rapporte BILD ce mercredi, Newcastle, bourreau des Franciliens cette saison à St James Park (Paris y avait été balayé 4-1 avant d’obtenir un match nul 1-1 et polémique au Parc des Princes) s’est immiscé dans le dossier dernièrement. Désireux de se renforcer au milieu de terrain, à l’heure où le nom de Bruno Guimarães est lié aux plus grands clubs d’Europe, les Magpies auraient contacté le club munichois au sujet de l’international allemand (82 sélections, 6 buts).

Bien que 10e de Premier League, le club anglais entend frapper un grand coup, même s’il faudra probablement attendre l’été. BILD précise que le joueur garde la tête froide à ce sujet. Ces derniers jours, Kimmich avait d’ailleurs botté en touche : «je pense que nous nous rencontrerons un jour et que le club viendra vers moi. Tout ce qui sera discuté le sera entre nous… et évidemment pas avec vous», ajoutant qu’un départ cet hiver n’était pas à l’ordre du jour. Une partie de poker menteur ou une véritable volonté de rester en Allemagne ? Les prochaines semaines nous donneront de nouveaux éléments de réponse.