Mercato PSG : Bruno Guimarães a tranché pour son avenir !

Bruno Guimarães au Paris Saint-Germain ? Ces derniers jours, le mercato hivernal du club de la capitale a pris un nouveau tournant. Si l’arrivée de Lucas Beraldo et celle annoncée de Gabriel Moscardo devaient boucler les emplettes parisiennes pour ce mois de janvier, d’autres rumeurs sont apparues au fil des heures. Ainsi, le champion de France en titre - qui n’a jamais caché son envie de se renforcer dans l’entrejeu - a également été associé à un certain Joshua Kimmich, aujourd’hui sous les couleurs du Bayern Munich. Mais ce n’est pas tout. Déterminé à l’idée d’améliorer l’effectif, Luis Campos et ses équipes pourraient, à ce titre, se laisser séduire par la piste menant à Bruno Guimarães, qui plus est au regard des difficultés financières actuellement rencontrées par Newcastle.

Newcastle ouvert aux négociations !

Dans cette optique, les médias anglais indiquaient dernièrement que les Magpies, neuvièmes de Premier League, pourraient rapidement devoir vendre plusieurs de leurs cadres. La raison ? Les pertes cumulées par les Toons au cours des deux dernières saisons dépassant, désormais, les 150 millions de livres sterling (environ 180 millions d’euros). Une situation économique chaotique plongeant Newcastle dans le doute et exposant le club anglais à des sanctions (amendes financières, interdiction de recrutement ou encore pertes de points à l’instar d’Everton). Interrogé, à ce sujet, Darren Eales, le directeur sportif de NUFC, avait d’ailleurs publiquement reconnu que toute proposition pour l’un de ses joueurs serait examinée.

«Il est difficile de se prononcer spécifiquement sur certains joueurs, mais je peux dire que si nous voulons arriver là où nous voulons arriver, il est parfois nécessaire de transférer certains de vos joueurs. Toutes les décisions que nous prendrons seront toujours dans l’intérêt à moyen et à long terme le club», avouait ainsi le dirigeant concernant ces actifs les plus "bankables". Une sortie forte ne manquant alors pas de relancer le dossier Bruno Guimarães régulièrement annoncé au Paris Saint-Germain, et ce malgré les efforts consentis par le Brésilien pour prouver son attachement au club anglais. Suivi depuis longtemps par les Rouge et Bleu, comme nous vous le révélions dernièrement, l’ancien milieu de terrain de l’OL pourrait-il franchir le cap et s’offrir un nouveau challenge ?

Le Brésilien a tranché entre le Barça et le PSG mais…

Si nous vous indiquions récemment que l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n’était pas la seule à l’apprécier puisque le FC Barcelone est également très séduit par le profil du natif de Rio de Janeiro, Mundo Deportivo apporte, de son côté, de nouvelles informations sur ce bouillant dossier. En effet, d’après le média espagnol, l’international auriverde (18 sélections, 1 but) privilégierait, aujourd’hui, la Liga en cas de départ de Newcastle. Plus encore, le joueur ferait désormais pression pour réduire sa clause de 115 millions d’euros afin de rejoindre la Catalogne. Un sacré coup dur pour le PSG mais qui ne doit, cependant, pas définitivement entériner les espoirs franciliens. Et pour cause.

Si le Barça semble bien avoir les faveurs de l’intéressé, les Culers ont encore un long chemin à parcourir avant de rafler la mise. Le média brésilien Globo Esporte rappelle, à ce titre, que l’équipe catalane a d’ores et déjà fait un geste mais considère cette opération comme complexe. En crise financière depuis trois ans, l’actuel troisième du championnat espagnol, qui a également besoin de revenus, serait ainsi prêt à débourser 80 millions d’euros au total. MD, dans la continuité de nos informations exclusives, confirme également que les Blaugranas souhaiteraient proposer des joueurs pour faire baisser le prix. Reste désormais à savoir si le Barça trouvera les moyens et les mots pour convaincre les Magpies de céder leur star. Au regard des récents propos tenus par Eddie Howe, le défi semble, malgré tout, immense : «quand vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club de football le plus longtemps possible, c’est certainement notre objectif», assurait en effet le technicien anglais. Le PSG et le Barça savent à quoi s’en tenir. Newcastle également.