Liverpool : Jürgen Klopp dézingue la Ligue des Nations

Avant d’affronter Chelsea en finale de la FA Cup, samedi à Wembley (17h45), Jürgen Klopp était présent, ce vendredi, en conférence de presse. L'occasion pour le coach des Reds d'adresser un nouveau tacle à la Ligue des Nations, compétition dernièrement instaurée et qui contraint, selon lui, les joueurs à disputer toujours plus de rencontres au cours de l’année.

«La Ligue des nations est l’une des idées les plus ridicules du monde du football. Les joueurs ont joué plus de 70 matchs et nous continuons avec ceux de la Ligue des nations (après la fin de la saison). Quatre, cinq, six matchs avec les équipes nationales... Je préférerais que l’UEFA prenne plus d’argent sur les finales de la Ligue des champions et se débarrasse de la Ligue des nations», a notamment déploré Klopp face aux journalistes.