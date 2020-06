Premier League : Jordan Ayew meilleur buteur ghanéen de l'histoire

Samedi dernier, Crystal Palace s'est imposé 3-0 dans le Vitality Sadium de Bournemouth dans le cadre de la 30e journée de Premier League et en a profité pour faire son apparition dans la première partie de tableau, en dépassant par exemple Arsenal et en revenant à hauteur de Tottenham. Mais cette partie a surtout vu Jordan Ayew (28 ans) inscrire son nom dans les pages de l'histoire de la Premier League.

Le numéro 9 des Eagles, qui a inscrit le 2e but des siens ce soir-là, est en effet devenu, avec 25 réalisations (129 apparitions), le meilleur buteur ghanéen de l'histoire du championnat d'Angleterre. Jordan Ayew dépasse ainsi Anthony Yeboah (24 buts en 47 matches) et son frère, André (21 buts en 89 rencontres jouées). L'ancien attaquant de l'OM, Lorient ou encore Aston Vila se classe également au 27e rang des buteurs africains les plus prolifiques en Premier League. Il lui reste encore du temps pour grappiller quelques places dans ce tableau...