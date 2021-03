En quoi les maillots de match sont vraiment différents ?

Accessoires indispensables à la pratique du football, les maillots sont devenus peu à peu des pièces iconiques pour les supporteurs voire des accessoires de mode. Ces maillots sont généralement confectionnés en deux versions: les authentiques, réservés aux joueurs, et les replicas, destinés aux supporteurs. Mais quelles sont leurs différences ? Éclairage.

Au moment de réaliser l’achat d’un maillot, vous vous êtes sans doute déjà demandé pourquoi le maillot d’une même équipe existait dans deux gammes différentes à des prix bien éloignés ? Ce qu’il faut déjà savoir, c’est que chez les équipementiers où il existe deux gammes de maillots, le plus cher, généralement vendu aux alentours de 140 euros, est celui officiellement porté par les joueurs professionnels lors des matchs tandis que l’autre, vendu aux alentours de 70 euros, est une réplique moins qualitative. Marque par marque, nous allons mettre en avant les détails au niveau des technologies qui diffèrent entre les deux gammes et qui justifient de telles différences de prix.

Le Vapor Match et le Stadium chez Nike

Chez Nike, la première gamme de maillot est nommée « Stadium », il s’agit d’un maillot « Replica » vendu à 90€. Le maillot porté par les professionnels est lui appelé « Vapor Match » et coûte 140€.

Tous deux fabriqués en polyester, les deux modèles se différencient par un confort et des technologies totalement adaptées à la performance pour le maillot Vapor Match tandis que le Stadium est plus adapté à la vie de tous les jours, bien qu’il soit tout de même de bonne facture pour la pratique du football. Le maillot Vapor possède une coupe « athlétique », très serrée et ajustée près du corps, qui donne un aspect beaucoup plus « fit » avec des manches raglan. La différence au niveau de la coupe est assez facilement visible au niveau des flancs. Le maillot Stadium est plus large pour s’adapter à un côté plus « lifestyle ».

La légèreté, la respirabilité et le confort sont les maîtres-mots du maillot Vapor Match conçu avec du Vaporknit qui est un matériau très fin et léger. On retrouve des trous d’aération au niveau du torse et du dos, permettant d’évacuer efficacement la transpiration afin de ne pas avoir un maillot qui colle à la peau. On retrouve également une bande d’aération au niveau du cou et des rainures niveau des épaules, toujours dans l’optique d’évacuer la transpiration et d’avoir un maillot qui sèche rapidement. Le tissu ajouré dans les zones les plus exposées à la chaleur permet de bénéficier d’une fraîcheur optimale pendant l’effort. Au niveau du bas du maillot, on retrouve une pastille couleur dorée certifiant de l’authenticité du maillot.

Sur le maillot Stadium, le tissu « Nike Breathe » est utilisé pour apporter plus de fraîcheur. On retrouve aussi la technologie « Dri-Fit » qui permet de rester sec en absorbant la transpiration. Comme sur la version Vapor Match, il y a une pastille de couleur, cette fois argentée, certifiant de l’authenticité du maillot. Globalement, les mêmes caractéristiques sont recherchées sur cette réplique de maillot mais les technologies utilisées sont de moins bonne facture. Il s’agit aussi de technologies plus anciennes que le Vaporknit utilisé sur les maillots de matchs depuis 2018.

Du Replica à l'Authentique pour adidas

Chez adidas, le maillot « Replica » est vendu à 90€ alors que le maillot haut de gamme est nommé « Authentique » et demeure disponible au prix de 130€. Comme pour la marque à la virgule, les maillots sont réalisés avec du polyester recyclé.

On retrouve sensiblement les mêmes différences entre les deux gammes de maillots que chez Nike. La première d’entre elles se trouve au niveau de la coupe avec une base incurvée qui est plus cintrée et qui « moule » le corps sur la version « Authentique » pour offrir un maintien ajusté autour de la taille et des épaules. Au niveau du tissu, on retrouve une double maille en polyester recyclé et en polyester classique.

L’équipementier allemand définit sa matière comme douce et respirante. On retrouve la technologie « HEAT.RDY » qui est conçue avec des matières thermorégulatrices et l’ajout de dioxyde de titane dans les fibres qui permettent de ressentir l’air frais pendant l’effort. L’évacuation de la transpiration est facilitée par les sillons du textile.

Les logos des clubs et de l’équipementier sont thermocollés, c’est-à-dire qu’ils sont sans coutures, ce qui donne un design ultra léger et qui limite les irritations dues aux frottements pendant l’effort. Sur ce maillot Authentique qui ne pèse que 140 grammes, on retrouve également des bords côtelés et la mention HEAT.DRY en bas de la tenue.

Sur le modèle Replica, on retrouve une coupe plus standard et plus large que sur l’Authentique. Elle est plus adaptée aux supporters. Pour cette version du maillot, la technologie « Aeroready » prend place. Elle se veut être une technologie d’évacuation de la transpiration permettant un maintien de la peau au sec et une maximisation du confort.

Les logos sont ici brodés, ce qui va dans le sens d’un maillot conçu pour les supporters puisque esthétiquement, le brodage fait mieux ressortir les logos que ceux qui sont thermocollés. En revanche, durant l’effort, le brodage irrite la peau lors des frottements.

Puma dans la lignée des deux géants

Du côté de Puma, les différences sont moins nettes que chez Nike et adidas en ce qui concerne les maillots Authentiques et les Replicas. Les quelques différences entre les deux modèles demeurent les mêmes que pour les deux autres géants de l’équipement de football. La coupe du maillot est encore une fois la première différence, le maillot de match étant slim, tandis que le maillot Replica est un modèle standard. On a donc un maillot qui moule bien plus le corps pour les joueurs professionnels.

Toujours dans un souci d’aération, on retrouve également des trous découpés au laser au niveau de la poitrine et de la nuque. Dernier petit détail faisant la différence entre les deux versions du maillot: les coutures et les finitions sont plus travaillées sur la tunique Authentique. La technologie « dryCELL » dont les propriétés d’évacuation de l’humidité assurent confort et fraîcheur durables, est utilisée sur le maillot Authentique à 120€ comme sur le maillot Replica à 90€.

Les grandes différences de prix qui peuvent parfois sembler incompréhensible sont donc dues à un gap de qualité important entre les matériaux utilisés lors de la conception des maillots, qui offrent les meilleures conditions de jeu possibles aux joueurs et ceux destinés aux supporters. En tant que simples spectateurs ou joueurs lambdas, les maillots Replicas conviendront parfaitement. Par contre, pour un joueur qui cherche à se mettre dans les mêmes conditions que les joueurs professionnels, les maillots Authentiques des matchs apportent un vrai plus, il ne s’agit pas du maillot des joueurs professionnels pour rien. Ils sont parfaitement adaptés aux besoins sur le terrain et vous garantiront un confort certain à l’abri de la transpiration. Maintenant, à vous de choisir !