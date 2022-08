Le FC Barcelone pense à porter plainte contre Javier Tebas et la Liga

Le FC Barcelone vit un été un peu compliqué. Certes, de sacrés joueurs sont arrivés pendant ce marché estival, à l'image de Robert Lewandowski ou de Jules Koundé, mais les Catalans doivent composer avec le fair-play financier de la Liga. Ce dernier les oblige à - pour résumer - générer autant de revenus que de dépenses, et c'est pour cette raison que Joan Laporta a activé tous ces fameux leviers.

Mais le club n'est pas encore totalement tiré d'affaire. Si le buteur polonais ou Raphinha ont pu être inscrits, ce n'est pas le cas de Jules Koundé, absent pour le début de Liga face au Rayo, et également indisponible face à la Real Sociedad ce dimanche soir. La solution ? Continuer de libérer de la masse salariale, et ça passera vraisemblablement par les départs de Memphis Depay, convoité par la Juve, et Pierre-Emerick Aubameyang, objectif de Chelsea.

La direction du Barça est agacée

Et selon Gerard Romero, le Barça commence à en avoir ras-le-bol des contraintes imposées par la Liga. Le journaliste, spécialisé dans l'actualité du club catalan, a ainsi indiqué que la direction barcelonaise envisage d'entreprendre des actions légales contre le championnat espagnol et son président, Javier Tebas. Barça et Liga pourraient donc rapidement se voir au tribunal.

La relation entre les deux parties se serait particulièrement dégradée ces dernières semaines à cause de toutes ces problématiques liées au fair-play financier de la Liga et à l'enregistrement de joueurs catalans, notamment parce que l'institution qui gère le championnat espagnol estime que, malgré tous les leviers activés par le barça, ce n'est pas encore suffisant. Ce qui a eu le don d'agacer Joan Laporta et ses hommes...