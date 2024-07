EdF : Didier Deschamps défend sa gestion d’Olivier Giroud

La température commence à monter. L’Equipe de France peaufine ses dernières préparations avant le choc mardi soir contre l’Espagne, lors de la demi-finale de l’Euro 2024. Les joueurs de Didier Deschamps croiseront le fer avec les troupes de Luis de la Fuente à l’Allianz Arena de Munich avec à la clef, un ticket pour la grande finale. Très peu utilisé dans le tournoi, Olivier Giroud a été l’un des sujets de la conférence de presse du jour. Didier Deschamps se défend :

«Il est rentré trois fois quand même. J’ai des choix à faire. Il n’a pas été plus efficace que les autres sur les trois matchs où il est rentré. Tout dépend des situations de matchs, par rapport à l’adversaire. Ce n’est pas en ayant que des attaquants qu’on va être efficace. Les occasions on les a, il faut être plus efficace», a affirmé le sélectionneur français ce lundi soir.