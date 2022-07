MU : Marcus Rashford a hâte de travailler avec Erik ten Hag

Interrogé pour le site officiel de Manchester United, Marcus Rashford n'a pas caché son impatience de débuter une nouvelle saison, qui plus est après le dernier exercice plus que contrasté : «c’est un nouveau départ pour tout le monde et pour moi personnellement, j’ai eu une assez longue pause, un bon camp avant de reprendre l’entraînement, et comment nous partons du bon pied. Comme je l’ai dit, tout le monde a hâte de participer à la pré-saison maintenant et d’essayer de mettre dans les matchs ce que nous avons appris à l’entraînement jusqu’à présent, et ce que nous continuerons à apprendre, non seulement en pré-saison, mais aussi tout au long de la saison».

Interrogé parallèlement sur l'arrivée d'Erik ten Hag, l'attaquant des Three Lions a également souligné le vent de fraîcheur amené par le technicien néerlandais : «je pense que pour moi, ce sont juste de nouvelles idées, de nouvelles tactiques et une nouvelle personnalité qui a été ajoutée à l’équipe. J’ai hâte de travailler avec lui, mais aussi de nous donner le temps de nous adapter à ce qu’il veut que nous fassions et de nous sentir vraiment naturels en le faisant. C’est ce qu’il veut que nous fassions, car ce soit une seconde nature de faire les choses qu’il veut que nous fassions. Ces choses prennent du temps, mais c’est un défi que nous attendons tous avec impatience».