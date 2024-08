Leicester offre plus de 25 M€ pour un attaquant grec

De retour en Premier League, Leicester City compte mettre toutes les chances de son côté pour éviter une descente à l’échelon inférieur. En ce sens, la formation anglaise emmenée par Steve Cooper s’attèle à renforcer son secteur offensif. Si les Foxes tentent de rapatrier sur le sol anglais Wilfried Zaha, parti l’été dernier à Galatasaray et également courtisé par Crystal Palace, Leicester est passé à l’action pour Fotis Ioannidis.

Auteur de 23 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Panathinaïkos la saison dernière, l’attaquant grec de 24 ans plaît en Angleterre et a fait l’objet d’une offre de 27 millions d’euros de la part de Leicester City, qui doit également composer avec Ipswich Town dans ce dossier selon les indiscrétions de The Athletic.