LdC Afrique : le Wydad Casablanca sort Simba et file en demi-finale

Tenant du titre, le club marocain du Wydad Casablanca disputait ce vendredi soir le quart de finale retour de Ligue des Champions Africaine. Après avoir concédé la défaite au match aller (0-1) face au club tanzanien de Simba, l’ancien club de Walid Regragui n’avait pas d’autre choix que de gagner pour continuer à défendre son titre.

Et après 90 minutes, le Wydad a su marquer grâce à l’attaquant sénégalais Bouly Junior Sambou. Un but qui a permis au Wydad d’accrocher une séance de tirs au but. C’est donc au terme de cette séance que le Wydad s’est imposé et s’est donc qualifié pour les demi-finales (4-3 aux t.a.b).

