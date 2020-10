Mondial 2022 : la date du tirage au sort des éliminatoires de la zone Euro connue

La FIFA vient de dévoiler la date du tirage au sort des éliminatoires de la zone Euro pour le Mondial 2022 au Qatar. La cérémonie se tiendra le 7 décembre, à Zürich, en Suisse, à partir de 18h, sous forme virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19.

Treize places sont en jeu. Les 10 premières nations au classement FIFA seront automatiquement désignées têtes de série et il y aura 5 groupes de 6 et 5 groupes de 5. Les premiers de chaque poule seront directement qualifiés. Les dix deuxièmes, ainsi que les deux «vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations de l'UEFA 2020-2021 non qualifiés pour Qatar 2022 ni pour les barrages en qualité de deuxièmes de groupe», disputeront eux les barrages pour les trois places restantes.

